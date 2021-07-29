Позировала в пеньюаре: Виктория Бекхэм прокомментировала откровенное фото своей будущей невестки

Невеста Бруклина Бекхэма смело хвастается фигурой в нижнем белье перед своими подписчиками в Instagram.

26-летняя Никола Пельтц опубликовала кадр из вагончика, на нем девушка запечатлена в белом халате и с легкими кудрявыми локонами. Развязав пояс на халате актриса и модель предстала в кадре в розовом пеньюаре и трусах, подобранных ему в тон. А в подписи добавила: «Моя мама помогла мне создать этот образ для Лолы».

Одним из первых фотографию Николы прокомментировал ее жених Бруклин. Он написал: «Такая горячая», следом за ним комментарий оставила и будущая свекровь девушки Виктория Бекхэм, она написала: Мы так рады видеть Лолу !!! Поцелуи от всех нас!».

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Напомним, свадьбу Бруклин и Никола перенесли на 2022 год из-за пандемии коронавируса. Но, другим звездам коронавирус не мешает устраивать свадьбы. На днях мы рассматривали роскошные свадебные образы леди Китти Спенсер, которая вышла замуж за миллиардера, старше нее на 32 года на роскошной церемонии в Риме.

Уверенны, у Пельтц свадебное платье будет не хуже. Уже известно, что одно из них сошьет Виктория Бекхэм.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Instagram Николы Пельтц

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Никола Пельтц - будущая жена Бруклина Бекхэма (12 фото)

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