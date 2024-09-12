Позировала в платье, которому 33 года: Сабрина Карпентер блистала на церемонии MTV Video Music Awards

Это была ее дебютная награда на этом мероприятии.

11 сентября в США состоялась 41-я церемония вручения наград MTV Video Music Awards, и на ней традиционно отметили лучшие музыкальные клипы, исполнителей и песни, выпущенные в период с 22 июня 2023 года по 20 июня 2024 года.

В этот раз в номинации "Песня года" победила 25-летняя поп-певица Сабрина Карпентер с хитом Espresso. Это была первая для Сабрины награда на этой церемонии.

Девушка появилась на мероприятии в гламурном винтажном платье от бренда Bob Mackie из коллекции 1991 года. Это было платье-бюстье, полностью расшитое бисером и декорированное кристаллами на декольте.

Сабрина Карпентер / Фото: Associated Press

Образ она дополнила своей фирменной прической, которая стала вирусной в Сети и многие пытались ее повторить, а также ярким макияжем и бриллиантовыми украшениями.

Сабрина Карпентер / Фото: Associated Press

Сабрина Карпентер / Фото: Associated Press

На сцене же Сабрина выступила в гламурном боди со стразами.

Сабрина Карпентер / Фото: Associated Press

Также во время церемонии особую награду получила Кэти Перри, поскольку она стала лауреатом MTV Video Music Award имени Майкла Джексона за самое авангардные видео. Это особая категория церемонии, и ее символом является позолоченная статуэтка "лунного человека", выделяющаяся среди серебряных наград, которые вручаются в других категориях.

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