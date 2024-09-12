Позировала в платье, которому 33 года: Сабрина Карпентер блистала на церемонии MTV Video Music Awards

Это была ее дебютная награда на этом мероприятии.
11 сентября в США состоялась 41-я церемония вручения наград MTV Video Music Awards, и на ней традиционно отметили лучшие музыкальные клипы, исполнителей и песни, выпущенные в период с 22 июня 2023 года по 20 июня 2024 года.
В этот раз в номинации "Песня года" победила 25-летняя поп-певица Сабрина Карпентер с хитом Espresso. Это была первая для Сабрины награда на этой церемонии.
Девушка появилась на мероприятии в гламурном винтажном платье от бренда Bob Mackie из коллекции 1991 года. Это было платье-бюстье, полностью расшитое бисером и декорированное кристаллами на декольте.
Образ она дополнила своей фирменной прической, которая стала вирусной в Сети и многие пытались ее повторить, а также ярким макияжем и бриллиантовыми украшениями.
На сцене же Сабрина выступила в гламурном боди со стразами.
Также во время церемонии особую награду получила Кэти Перри, поскольку она стала лауреатом MTV Video Music Award имени Майкла Джексона за самое авангардные видео. Это особая категория церемонии, и ее символом является позолоченная статуэтка "лунного человека", выделяющаяся среди серебряных наград, которые вручаются в других категориях.
Читайте также:
- Очаровательная девушка: Сабрина Карпентер пришла на интервью в голубом костюме от Gucci
- В платье оттенка шампанского: поп-звезда Сабрина Карпентер вышла на красную дорожку
- Выглядела очаровательно: поп-звезда Сабрина Карпентер приняла участие в модном шоу в Париже