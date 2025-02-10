Позировала в платье в белый горох: Зои Салдана посетила мероприятие в романтичном наряде

Зои Салдана, которая в этом году номинирована на "Оскар" в категории "Лучшая женская роль второго плана", посетила 77-ю ежегодную церемонию вручения премии Гильдии режиссеров Америки. Мероприятие прошло в Беверли-Хиллз, а она позировала на красной дорожке в романтичном мини-платье.

Наряд Зои был от бренда Nina Ricci из коллекции весна-лето 2025. Платье-бюстье выполнено из нежного шифона, было украшено небольшой драпировкой и рюшами. Подол у платья был немного ассиметричным.

Зои Салдана / Фото: Getty Images

Носила Салдана это романтичное платье в сочетании с капроновыми колготками и черными сатиновыми слингбэками на каблуках. Также она надела длинные серьги с камнями, уложила волосы в элегантную прическу и сделала яркий макияж с красной помадой на губах, оттенок которой также сочетался с цветом ее ногтей.

Выбор Зои этого платья не случайный, ведь горох - один из главных принтов 2025 года, а она и ее стилисты всегда следят за трендами. Например, на премии THR Awards Chatter Live, которая состоялась в рамках 27-го кинофестиваля SCAD Savannah Film Festival, она появилась в самом модном цвете 2024 года - красном.

Читайте также:

Образы актрисы Зои Салданы (43 фото)