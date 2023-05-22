Позировала в постели: Деми Роуз в кружевном корсете похвасталась сексуальным декольте

Деми Роуз опубликовала в Instagram пикантные снимки, сделанные в постели. Перед фотокамерой красавица предстала в красном кружевном бельевом корсете, идеально подчеркнувшем ее пышное сексуальное декольте.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Соблазнительный лук Деми дополнила белым парео с кружевом и бахромой, а также красными замшевыми туфлями на шпильках.

Модель сделала себе объемную элагантную прическу и насыщенный макияж. В ушах у нее были золотые серьги-кольца. На кровати рядом лежала экстравагантная красная сумочка в виде розы.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, в прошлый раз Деми в коралловом бикини похвасталась пышным бюстом.

Читайте также: