Позировала в постели: модель Playboy в белье похвасталась пышным бюстом

Американская модель Playboy – Киндли Майерс – опубликовала в Instagram пикантные снимки, сделанные в постели.

К "фотосессии" она подготовилась: сделала макияж с пышными ресницами и укладку.

Киндли Майерс/Instagram

Киндли позировала в сексуальном белье с цветочными аппликациями. Она похвасталась пышным соблазнительным бюстом.

Киндли Майерс/Instagram

Напомним, Киндли Майерс на вечеринку в Западном Голливуде пришла в розовом прозрачном кэтсьюте, украшенном цветочными аппликациями с камнями и стразами.

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