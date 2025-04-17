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- Шоу-бизнес
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Позировала в постели: победительница "Холостяка-13" Инна Белень поделилась с фолловерами новым фото
Бывшая избранница Александра Терена сделала селфи в потолке с зеркалом.
Победительница «Холостяка-13», волонтер и блогер — Инна Белень — опубликовала в своем Telegram-канале новую фотографию, сделанную во время поездки в Одессу.
Девушка сделала утреннее селфи в постели с белоснежным постельным бельем.
"Доброе утро. Это я проспала все на свете", - подписала Инна снимок.
Напомним, Инна Белень продемонстрировала кокетливый лук в полупрозрачном кружевном корсетном топе и черной юбке.