ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
163
Время на прочтение
1 мин

Позировала в постели: победительница "Холостяка-13" Инна Белень поделилась с фолловерами новым фото

Бывшая избранница Александра Терена сделала селфи в потолке с зеркалом.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Инна Белень

Инна Белень

Победительница «Холостяка-13», волонтер и блогер — Инна Белень — опубликовала в своем Telegram-канале новую фотографию, сделанную во время поездки в Одессу.

Девушка сделала утреннее селфи в постели с белоснежным постельным бельем.

"Доброе утро. Это я проспала все на свете", - подписала Инна снимок.

Напомним, Инна Белень продемонстрировала кокетливый лук в полупрозрачном кружевном корсетном топе и черной юбке.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie