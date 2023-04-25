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Позировала в прозрачном бюстгальтере: Надя Дорофеева показала пикантное фото

Позировала в прозрачном бюстгальтере: Надя Дорофеева показала пикантное фото

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
615
Время на прочтение
1 мин
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Позировала в прозрачном бюстгальтере: Надя Дорофеева показала пикантное фото

Надя Дорофеева / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Певица в соблазнительном образе сделала селфи.

Надя Дорофеева поделилась с фолловерами пикантной фотографией. Певица позировала в черном прозрачном бюстгальтере-топе с фиолетовой вышивкой в виде бабочки и вышитой зеленой надписью. Грудь звезда прикрыла рукой. Она выглядела соблазнительно.

Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой
Надя Дорофеева / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Еще Надя продемонстрировала нежный весенний маникюр в разных пастельных цветах.

Напомним, Надя Дорофеева похвасталась стильным аутфитом в сером костюме из жатой ткани, состоявший из юбки макси и кроп-топа с длинными рукавами.

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Дата публикации
Просмотры
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