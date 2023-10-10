Позировала в прозрачном платье: британская модель похвасталась соблазнительными ягодицами

Арабелла Чи снялась в пикантном фотосете.
Арабелла Чи продемонстрировала в Instagram новый сексуальный образ, в котором она снялась в фотосессии. Локацией для съемок выбрали скалы.
Блондинка примерила красно-черное прозрачное платье, под которым на ней было бикини.
Девушка продемонстрировала идеальную фигуру и соблазнительные ягодицы.
Свой лук Чи дополнила золотыми браслетами, цепочкой с подвеской в виде ее имени и лаконичными серьгами.
Напомним, ранее Арабелла Чи позировала в фотосессии топлес.
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