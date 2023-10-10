Позировала в прозрачном платье: британская модель похвасталась соблазнительными ягодицами

Арабелла Чи продемонстрировала в Instagram новый сексуальный образ, в котором она снялась в фотосессии. Локацией для съемок выбрали скалы.

Арабелла Чи/Instagram

Блондинка примерила красно-черное прозрачное платье, под которым на ней было бикини.

Арабелла Чи/Instagram

Девушка продемонстрировала идеальную фигуру и соблазнительные ягодицы.

Арабелла Чи/Instagram

Свой лук Чи дополнила золотыми браслетами, цепочкой с подвеской в виде ее имени и лаконичными серьгами.

Напомним, ранее Арабелла Чи позировала в фотосессии топлес.

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