Позировала в разноцветном бикини: Эмили Ратажковски показала вблизи упругие ягодицы

Эмили Ратажковски опубликовала в Instagram серию горячих фотографий. Модель устроила дома импровизированную фотосессию.

Эмили Ратажковски / Фото: Instagram Эмили Ратажковски

Эмили надела разноцветное бикини с принтом и похвасталась стройной фигурой с разных ракурсов.

Эмили Ратажковски / Фото: Instagram Эмили Ратажковски

Ратажковски продемонстрировал пышное декольте и плоский живот.

Эмили Ратажковски / Фото: Instagram Эмили Ратажковски

А еще красавица показала вблизи свои упругие и сексуальные ягодицы.

Эмили Ратажковски / Фото: Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски / Фото: Instagram Эмили Ратажковски

Напомним, ранее мы рассмотрели стильные образы, в которых Эмили Ратажковски выгуливала собак.

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