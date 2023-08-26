Позировала в разноцветном бикини: Эмили Ратажковски показала вблизи упругие ягодицы

32-летняя модель любит фотографироваться в купальниках.
Эмили Ратажковски опубликовала в Instagram серию горячих фотографий. Модель устроила дома импровизированную фотосессию.
Эмили надела разноцветное бикини с принтом и похвасталась стройной фигурой с разных ракурсов.
Ратажковски продемонстрировал пышное декольте и плоский живот.
А еще красавица показала вблизи свои упругие и сексуальные ягодицы.
Напомним, ранее мы рассмотрели стильные образы, в которых Эмили Ратажковски выгуливала собак.
Читайте также: