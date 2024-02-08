Позировала в разноцветном купальнике: британская модель похвасталась плоским животом

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram новое пикантное фото.

Блондинка позировала на камеру в оранжево-фиолетовом купальнике с желтыми завязками и интересном кроп-топе с длинными рукавами. Арабелла похвасталась сексуальным бюстом, плоским животом и тонкой талией.

Арабелла Чи/Instagram

Чи распустила волосы, сделала нежный макияж в нюдовых оттенках и завершила лук французским маникюром. Она выглядела ярко и соблазнительно.

Напомним, ранее Арабелла Чи в оранжевом бикини соблазнительно позировала в бассейне.

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