Позировала в розовом бикини: победительница "Холостяка-13" Инна Белень показала, куда уехала отдыхать

Бывшая избранница Александра Терена уехала в отпуск, чтобы немного отдохнуть от шахидного террора столицы, который каждую ночь устраивают россияне.

Победительница "Холостяка-13", волонтер и блогер Инна Белень показала в Instagram, куда она поехала на отдых. Девушка решила перезагрузиться в Буковеле.

Инна опубликовала красивый фотоколлаж с горнолыжного курорта.

Инна Белень/Instagram Инны Белень

Белень показала еще один снимок, сделанный в СПА. Блогер позировала в розовом бикини, демонстрируя стройную фигуру.

Инна Белень/Instagram Инны Белень

Напомним, ранее Инна Белень в бельевом шелковом платье и с красивыми локонами снялась в чувственной фотосессии.

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