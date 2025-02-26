Позировала в розовом бикини: победительница "Холостяка-13" Инна Белень показала, куда уехала отдыхать

Бывшая избранница Александра Терена уехала в отпуск, чтобы немного отдохнуть от шахидного террора столицы, который каждую ночь устраивают россияне.
Победительница "Холостяка-13", волонтер и блогер Инна Белень показала в Instagram, куда она поехала на отдых. Девушка решила перезагрузиться в Буковеле.
Инна опубликовала красивый фотоколлаж с горнолыжного курорта.
Белень показала еще один снимок, сделанный в СПА. Блогер позировала в розовом бикини, демонстрируя стройную фигуру.
Напомним, ранее Инна Белень в бельевом шелковом платье и с красивыми локонами снялась в чувственной фотосессии.
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