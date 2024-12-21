Позировала в розовом купальнике: Оля Полякова похвасталась идеальной фигурой и накачанным прессом

Оля Полякова опубликовала в Instagram Stories пикантное селфи, сделанное в зеркале ванной.

На нем артистка предстала в нежно-розовом купальнике с лифом-бандо и плавками с завязками-бантиками. Оля похвасталась идеально стройной фигурой и накачанным прессом.

Оля Полякова

У звезды были распущены волосы и массивные солнцезащитные очки на лице.

"Что ты подаришь себе в этом Новом году? Платье на размер больше или тело своей мечты?", — спросила Полякова у фолловеров.

Напомним, Оля Полякова в золотом мини-платье продемонстрировала стройные ноги на сцене "Музыкальной платформы Украины".

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