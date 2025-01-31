Позировала в розовых купальниках: Екатерина Бужинская похвасталась стройной фигурой и пышным декольте

Екатерина Бужинская опубликовала в Instagram пикантные фотографии с отдыха в Доминиканской Республике, на которых в купальниках продемонстрировала стройную фигуру.

На первом фото артистка позировала на пляже в розовом бикини со стразами. Екатерина похвасталась не только подтянутым телом, но и сверкнула пышным декольте.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

На другом снимке Бужинская предстала в нежно-розовом купальнике с цветочным принтом, состоявшим из плавок с завышенной талией и лифа-бандо с жемчужинами. Сфотографировалась она на балконе с видом на бассейн.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Напомним, Екатерина Бужинская отдыхает в Доминикане вместе с мужем и детьми. В соцсети артистка поделилась милыми семейными снимками.

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