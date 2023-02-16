Позировала в сетчатом боди: участница "Холостяка-12" похвасталась упругими ягодицами на пляже

Марина Голд продемонстрировала соблазнительный аутфит.
Участница романтического реалити-шоу "Холостяк-12" - Марина Голд - опубликовала в Instagram свои пикантные фотографии.
Она соблазнительно позировала в профиль на пляже в черном сетчатом боди. Марина продемонстрировала стройную сексуальную фигуру и упругие ягодицы.
Аутфит красавица дополнила прической с мокрым эффектом, макияжем смоки-айс и элегантными золотыми серьгами с узором.
"Можно просто делать так, как ты хочешь, принимая себя и мир таким, какой он есть", – подписала снимки Марина.
Фотографировала ее другая участница проекта - Виктория Варлей, которая, кстати, тоже любит делиться с фолловерами горячими снимками.
Напомним, в прошлый раз Марина в бежевом корсетном топе хвасталась пышным декольте.
Читайте также: