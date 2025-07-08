Позировала в шелковом платье: дочь 95-летнего Клинта Иствуда продемонстрировала беременный живот на премьере "Супермена"

Франческо Иствуд / © Associated Press

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Дочь культового режиссера Клинта Иствуда и актрисы Фрэнсис Фишер Франческа Иствуд посетила премьеру супергеройского экшена «Супермен», которая состоялась в Китайском театре TCL в Лос-Анджелесе.

Франческо Иствуд / © Associated Press

На красной дорожке актриса появилась в нежном аутфите. На ней было шелковое бледно-лиловое платье макси с американской проймой и халтером-шнурком, в котором она продемонстрировала свой беременный живот.

Франческо Иствуд / © Associated Press

Образ Франческа дополнила аккуратной укладкой, макияжем с розовой помадой и коралловым маникюром. Уши она украсила золотыми серьгами, а руки – золотым браслетом Cartier и кольцом с бриллиантом.

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Напомним, Франческа Иствуд впервые стала матерью в 2018 году. Своему бойфренду Александру Рейту она родила сына.

К слову, в украинский прокат фильм «Супермен» выходит 10 июля.