- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 49
- Время на прочтение
- 1 мин
Позировала в спортзале: модель из Панамы в оливковых лосинах похвасталась огромными ягодицами
Грейси Бон выбрала для тренировки оливково-зеленый спортивный наряд.
Модель plus-size из Панамы Грейси Бон опубликовала в Instagram Stories селфи, сделанное во время тренировки.
Красавица позировала в спортзале в зеленом обтягивающем лонгсливе и в оливковых лосинах с психоделическим принтом. Бон похвасталась своими пышными ягодицами, размер которых впечатляет.
Напомним, ранее Грейси Бон в платье с «хищным» принтом и кружевом продемонстрировала красивый бюст.