Позировала в спортзале: модель из Панамы в оливковых лосинах похвасталась огромными ягодицами

Грейси Бон выбрала для тренировки оливково-зеленый спортивный наряд.

Грейси Бон

Модель plus-size из Панамы Грейси Бон опубликовала в Instagram Stories селфи, сделанное во время тренировки.

Красавица позировала в спортзале в зеленом обтягивающем лонгсливе и в оливковых лосинах с психоделическим принтом. Бон похвасталась своими пышными ягодицами, размер которых впечатляет.

Грейси Бон

Напомним, ранее Грейси Бон в платье с «хищным» принтом и кружевом продемонстрировала красивый бюст.

