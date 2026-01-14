Позировала в спортзале: модель из Панамы в оливковых лосинах похвасталась огромными ягодицами

Грейси Бон

Реклама

Модель plus-size из Панамы Грейси Бон опубликовала в Instagram Stories селфи, сделанное во время тренировки.

Красавица позировала в спортзале в зеленом обтягивающем лонгсливе и в оливковых лосинах с психоделическим принтом. Бон похвасталась своими пышными ягодицами, размер которых впечатляет.

Грейси Бон

Напомним, ранее Грейси Бон в платье с «хищным» принтом и кружевом продемонстрировала красивый бюст.