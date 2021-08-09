Позировала в стрингах возле бассейна: Тина Кунаки показала кадр с отдыха

Жена Венсана Касселя отправилась в отпуск.

24-летняя модель Тина Кунаки поделилась с подписчиками пикантным кадром, сделанным у бассейна. На фото девушка запечатлена в черном бикини. На ней купальный лиф и плавки-стринги. Тина сидит, склонив голову к воде, и с такого ракурса показывает публике свои ягодицы.

Отдыхает Кунаки на Ибице, о чем сообщила с помощью геолокации. Сколько продлится отпуск модели, не известно. Но мы еще заглянем в Instagram Кунаки со временем, уверены, она еще непременно поделится с подписчиками какими-то интересными снимками.

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В последнее время Тина мало отдыхала и часто посещала различные светские приемы. Она была запечатлена на гала-вечере Unicef на вилле La Certosa di San Giacomo на острове Капри, в Италии. На том самом мероприятии, после которого муж принцессы Йоркской Евгении попал в неприятный инцидент с голыми девушками, из-за которого разгорелся целый скандал.

Тина Кунаки / Getty Images

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