Позировала в свадебном платье: Ким Кардашьян заинтриговала новыми фото в Сети

45-летняя звезда реалити-шоу, бизнесвумен, инфлуэнсер и актриса Ким Кардашьян опубликовала серию новых фото, сделанных на пляже во время свадебной церемонии. Она была запечатлена в образе невесты — на ней было шелковое платье с глубоким декольте и большим шлейфом и фата на голове.

Как оказалось, это кадры из сериала «Все честно», в котором Ким играет роль адвоката Аллуры Грант. «Как думаете, что будет с Аллурой и Чейзом в следующем сезоне?» — написала Кардашьян под фото.

Отметим, сериал рассказывает о команде женщин-адвокатов, которые уходят из мужской фирмы, чтобы создать свое элитное бюро по разводам. Интересно, что он получил в основном негативные отзывы критиков, но при этом стал очень популярным среди зрителей и самым успешным оригиналом Hulu за последние три года, поэтому его продлили на второй сезон.

Ранее, напомним, Ким Кардашьян появилась на премьере «Все честно» в нежном платье с перьями.