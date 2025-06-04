Позировала в том же бикини: модель Оливия Калпо сравнила, как выглядела до беременности и сейчас

Оливия Калпо до беременности / © Instagram Оливии Калпо

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33-летняя американская модель, победительница конкурсов «Мисс США-2012» и «Мисс Вселенная-2012» — Оливия Калпо — сейчас беременна своим первым ребенком, отец которого — ее муж, игрок в американский футбол Кристиан Маккэффри. Срок беременность — третий триместр, то есть первенец появится на свет в середине-конце лета.

Оливия не скрывала свое интересное положение, а наоборот, часто публикует новые фото в Instagram. Так, девушка решила сравнить, как изменилась ее фигура за беременность. Она показала снимки, сделанные в 2021 году во время отпуска в Тулуме, Мексика, и сейчас.

Оливия Калпо до беременности / © Instagram Оливии Калпо

Оливия Калпо до беременности / © Instagram Оливии Калпо

Оливия позирует в одном и том же молочном вязаном бикини.

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Оливия Калпо сейчас / © Instagram Оливии Калпо

Оливия Калпо сейчас / © Instagram Оливии Калпо

Помимо большого беременного живота, заметно, что сейчас Калпо не злоупотребляет загаром.

Оливия Калпо сейчас / © Instagram Оливии Калпо

Ранее, напомним, беременная модель Оливия Калпо удивила своих поклонников тем, что показала, как она приседает с 20-килограммовой штангой в спортзале. Судя по всему, беременность протекает легко и без осложнений.