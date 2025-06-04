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- Шоу-бизнес
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Позировала в том же бикини: модель Оливия Калпо сравнила, как выглядела до беременности и сейчас
Девушка находится в ожидании своего первого ребенка и часто показывает свои "беременные" фото в соцсетях.
33-летняя американская модель, победительница конкурсов «Мисс США-2012» и «Мисс Вселенная-2012» — Оливия Калпо — сейчас беременна своим первым ребенком, отец которого — ее муж, игрок в американский футбол Кристиан Маккэффри. Срок беременность — третий триместр, то есть первенец появится на свет в середине-конце лета.
Оливия не скрывала свое интересное положение, а наоборот, часто публикует новые фото в Instagram. Так, девушка решила сравнить, как изменилась ее фигура за беременность. Она показала снимки, сделанные в 2021 году во время отпуска в Тулуме, Мексика, и сейчас.
Оливия позирует в одном и том же молочном вязаном бикини.
Помимо большого беременного живота, заметно, что сейчас Калпо не злоупотребляет загаром.
Ранее, напомним, беременная модель Оливия Калпо удивила своих поклонников тем, что показала, как она приседает с 20-килограммовой штангой в спортзале. Судя по всему, беременность протекает легко и без осложнений.