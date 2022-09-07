Позировала в Венеции: звезда Victoria's Secret Сара Сампайо в платье с пайетками продемонстрировала стройные ноги

31-летняя португальская модель и экс-ангел Victoria's Secret посетила Венецианский кинофестиваль.
Сара Сампайо появилась на красной дорожке в элегантном образе. На ней было черное длинное платье, расшитое пайетками, которое имело высокий разрез спереди и небольшой шлейф. Модель демонстрировала на камеру свои стройные ноги.
Наряд Сара скомбинировали с замшевыми черными босоножками с ремешками со стразами.
Аутфит Самапайо дополнила гладким низким хвостом, вечерним макияжем и длинными серьгами с бриллиантами. На руках у нее были кольца с большими камнями.
Модель выглядела стройно и эффектно.
Напомним, на Венецианский кинофестиваль приехала также съемочная группа украинского фильма "Люксембург, Люксембург". На фотоколле появились режиссер ленты Антонио Лукич и актеры, сыгравшие главные роли — Рамил и Амил Насировы из реп-группы "Курган и Agregat". Украинская делегация вынесла с собой сине-желтый флаг и антивоенные плакаты.
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