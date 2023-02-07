Позировала в ярком бикини со стразами: Кайли Дженнер похвасталась сексуальными формами с разных ракурсов

25-летняя звезда реалити, бизнес-леди и мать двоих детей показала красивые снимки из своего отпуска на Карибах.

Кайли Дженнер во время отдыха на островах Теркс и Кайкос устроила себе импровизированную фотосессию. Она загорала на шезлонге у бассейна.

Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Одета звезда реалити была в винтажное яркое бикини из весенней коллекции Chanel 1995 года.

Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Оно состояло из голубо-розового лифа, украшенного стразами, и салатовых плавок-стрингов тоже со стразами.

Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

На снимках красавица предстала в провокационных позах. Кайли с разных ракурсов похвасталась сексуальными формами и тонкой талией.

Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

На стрингах сзади был выложен кристаллами логотип Chanel.

Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Свой лук Дженнер дополнила интересной яркой сумочкой желто-салатового цвета JW Anderson.

Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Напомним, на Неделе моды в Париже Кайли Дженнер сияла в платье без бретелек из кутюрной коллекции Jean Paul Gaultier с сексуальным декольте.

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