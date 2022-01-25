Позировала возле бассейна: Элизабет Херли в малиновом купальнике сверкнула сексуальным декольте

56-летняя актриса обожает делиться с поклонниками фотографиями в купальниках.

Элизабет Херли выложила в Instagram новое летнее фото, глядя на которое так и хочется оказаться где-то на берегу океана с охлаждающим коктейлем в руке.

На фото актриса позировала, сидя на бортике бассейна. На ней было красивое бикини малинового цвета с металлическими деталями. Лиз продемонстрировала и сексуальное декольте, и подтянутую фигуру.

Элизабет Херли / Instagram Элизабет Херли

Волосы ее были распущены, а на лице был легкий макияж с акцентом на глазах. Темно-баклажановый маникюр завершил лук Херли.

Рядом с ней лежал розовый надувной фламинго, с которым прошлые летние сезоны было в тренде фотографироваться.

Ранее Элизабет показала фото с Карибов, на котором она предстала в пастельном купальнике.

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