Позировали, держась за руки: Хайди Клум вышла на фотоколл с 20-летним сыном

Вместо мужа звезда решила взять на светское мероприятие сына-красавца.

Хайди Клум и ее сын Генри

Хайди Клум и ее сын Генри / © Associated Press

У немецкой супермодели и телеведущей Хайди Клум четверо детей — два сына и две дочери. С сыном Генри, который также строит карьеру модели, Хайди пришла на церемонию вручения премии InStyle Imagemaker Awards в Лос-Анджелесе.

Гордая мама позировала держа Генри за руку и просто сияла. В тот день она надела обтягивающее черное платье, которое спереди украшала длинная золотистая молния. Дополнила вечерний лук она золотым креативным клатчем, украшениями с бриллиантами и черными босоножками лаконичного дизайна.

Хайди Клум и ее сын Генри / © Associated Press

Хайди Клум и ее сын Генри / © Associated Press

Генри же надел черный костюм, но не классического фасона, поскольку на его брюках были атласные вставки. Также 20-летний сын звезды дополнил лук рубашкой, тоже черного цвета.

Напомним, что недавно Генри дебютировал на подиуме. Он принял участие в показе кутюрной коллекции Lena Erziak весна-лето 2025. На подиуме Генри продемонстрировал черный костюм с брюками и жакетом, который украшал на талии широкий пояс. Также на нем были туфли, а волосы начинающий манекенщик собрал частично в высокую прическу-хвост.

Генри Сэмюэл / © Getty Images

Генри Сэмюэл / © Getty Images

Хайди Клум в роскошных вечерних платьях (34 фото)

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум с дочерью Лени Клум / © Associated Press

Хайди Клум с дочерью Лени Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум на Каннском кинофестивале / © Credits

Хайди Клум на Каннском кинофестивале / © Credits

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

