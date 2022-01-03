Позировали на фоне елки и камина: Тори Спеллинг отпраздновала день рождения огромной свиньи

48-летняя актриса показала снимки со своим любимым домашним питомцем.

Тори Спеллинг приятно удивила своих фолловеров, когда опубликовала в Instagram забавные снимки с огромной свиньей. Оказывается, это домашнее животное актрисы. Зовут его Wilbur. Тори свинье даже аккаунт в Instagram завела, который имеет уже почти полторы тысячи подписчиков. В нем старые фото видео свинки, когда она была еще маленькой.

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Фото Тори с Wilbur были сделаны на Рождество. В этот день также они праздновали 2-летие Wilbur. Позировала хозяйка со своим домашним питомцем возле елки и камина. Спеллинг завязала на свинье красную ленточку. А сама надела красный свитшот.

"С Рождеством всех и со вторым днем рождения, Wilbur… Надеюсь, вы все в этом году обнимаете своих близких лично! Желаю всем счастливого дня и любви к вам от моей семьи! И, @wilburthepiggypuppy, мы очень тебя любим и празднуем сегодня", - подписала снимки актриса.

Мы надеемся, что Тори не собирается есть своего любимого домашнего питомца и вскоре мы увидим его новые забавные снимки.

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