Позировали обнаженными: Наоми Кэмпбелл показала архивные фото с Кейт Мосс

Модель поздравила подругу и коллегу с юбилеем.
16 января Кейт Мосс исполнилось 50 лет. Она собрала своих друзей на празднование в отеле Ritz. Именинница блистала в этот вечер в прозрачном черном платье из кружева, а сверху набросила шелковую накидку. На вечере также присутствовали дочь Лила Мосс и друзья-дизайнеры - Стелла Маккартни, Хайдер Акерманн и Шарлотта Тилбери. Ужин устроили в ресторане Laurent.
Поздравить коллегу решила и топ-модель Наоми Кэмпбелл. Она опубликовала в своем Instagram архивные фото, на которых они с Кейт позируют обнаженными, а также кадры с показов и фотосеты разных лет.
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"С 50-летием тебя! Я с гордостью приветствую тебя в сказочном пятом десятке! Ты моя избранная семья, и я дорожу нашими десятилетиями сестринства. У нас было больше незабываемых моментов, чем я могу вспомнить. Будь то фотосессия в Париже, Гаване на Кубе или наша поездка в Южную Африку в гости к Нельсону Манделе, или поездка на открытом автобусе в рамках Платинового юбилея покойной королевы, мы продолжаем царствовать, представляя Южный Лондон всему миру! Наслаждайтесь своим особенным днем! И пусть Бог одарует тебя тоннами благословений", - подписала снимки Наоми.
Напомним, ранее сестра супермодели Кейт Мосс вышла в "голом" платье на красную дорожку. Лотти появилась среди гостей на церемонии вручения премии Glamour Women of the Year Awards 2023, которая состоялась в Лондоне.
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