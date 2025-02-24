Позировали, обнимаясь: звезда "Женского квартала" Никитина впервые появилась на публике со своим бойфрендом

Пара вместе пришла на мероприятие в кинотеатр в столице.

Актриса "Женского квартала" Екатерина Никитина впервые появилась на публике со своим избранником Павлом, который является ее коллегой со съемочной площадки юмористического шоу. Пара посетила премьерный показ фильма ужасов "Обезьяна" в Киеве, снятого по культовому рассказу Стивена Кинга.

Екатерина Никитина/Фото Кирилл Авраменко

Екатерина и Павел позировали перед фотографом, обнимаясь. Актриса была одета в черно-белое мини-платье с квадратным вырезом и рюшами, которое она скомбинировала с черными ботфортами. А на мужчине была разноцветная рубашка с принтом, черная водолазка, черные брюки и светлые кроссовки.

Екатерина Никитина/Фото Кирилл Авраменко

Напомним, ранее Екатерина Никитина восхитила редкими фото с избранником и публично призналась ему в любви.

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