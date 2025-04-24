Позировали обнявшись: 75-летний Ричард Гир и его жена Алехандра вышли на публику

Актер Ричард Гир и его жена Алехандра Силва / © Associated Press

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Актер Ричард Гир и его жена Алехандра Силва посетили гала-ужин City Harvest Presents The 2025: Carnaval, который состоялся в Нью-Йорке. На этом мероприятии 42-летняя Алехандра появилась в темно-синем платье из тюля от бренда Costarellos.

Ее наряд был А-силуэта, с глубоким V-образным вырезом и украшен нежными флористическими кружевными аппликациями. Дополнила она наряда драгоценностями, туфлями на каблуках, макияжем и нежной романтической прической.

Актер Ричард Гир и его жена Алехандра Силва / © Associated Press

75-летний Ричард Гир был в темном костюме, обуви на шнурках и белой рубашке. Галстук известный актер не носил. Также можно заметить, что на руке у Гира и Силвы были четки.

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Напомним, что официально Гир и Сильва поженились в 2018 году и в начале февраля 2019 года у пары родился сын Александр, а затем, в 2020-м, — еще сын. Также у актера есть еще один сын от прошлого брака — Гомер Джеймс Джигме.

Алехандра Силва, Ричард Гир / © Getty Images Ричард Гир и Алехандра Сильва / © Associated Press Алехандра Силва, Ричард Гир / © Associated Press Алехандра Силва, Ричард Гир и Гомер Гир / © Associated Press Ричард Гир и Алехандра Сильва / © Getty Images Ричард Гир с женой / © Getty Images Ричард Гир с возлюбленной Алехандрой Сильва / © Getty Images © Associated Press