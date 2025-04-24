ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
1209
Время на прочтение
1 мин

Позировали обнявшись: 75-летний Ричард Гир и его жена Алехандра вышли на публику

Пара посетила мероприятие в Нью-Йорке.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Актер Ричард Гир и его жена Алехандра Силва

Актер Ричард Гир и его жена Алехандра Силва / © Associated Press

Актер Ричард Гир и его жена Алехандра Силва посетили гала-ужин City Harvest Presents The 2025: Carnaval, который состоялся в Нью-Йорке. На этом мероприятии 42-летняя Алехандра появилась в темно-синем платье из тюля от бренда Costarellos.

Ее наряд был А-силуэта, с глубоким V-образным вырезом и украшен нежными флористическими кружевными аппликациями. Дополнила она наряда драгоценностями, туфлями на каблуках, макияжем и нежной романтической прической.

Актер Ричард Гир и его жена Алехандра Силва / © Associated Press

Актер Ричард Гир и его жена Алехандра Силва / © Associated Press

75-летний Ричард Гир был в темном костюме, обуви на шнурках и белой рубашке. Галстук известный актер не носил. Также можно заметить, что на руке у Гира и Силвы были четки.

Напомним, что официально Гир и Сильва поженились в 2018 году и в начале февраля 2019 года у пары родился сын Александр, а затем, в 2020-м, — еще сын. Также у актера есть еще один сын от прошлого брака — Гомер Джеймс Джигме.

Алехандра Силва, Ричард Гир / © Getty Images

Алехандра Силва, Ричард Гир / © Getty Images

Ричард Гир и Алехандра Сильва / © Associated Press

Ричард Гир и Алехандра Сильва / © Associated Press

Алехандра Силва, Ричард Гир / © Associated Press

Алехандра Силва, Ричард Гир / © Associated Press

Алехандра Силва, Ричард Гир и Гомер Гир / © Associated Press

Алехандра Силва, Ричард Гир и Гомер Гир / © Associated Press

Ричард Гир и Алехандра Сильва / © Getty Images

Ричард Гир и Алехандра Сильва / © Getty Images

Ричард Гир с женой / © Getty Images

Ричард Гир с женой / © Getty Images

Ричард Гир с возлюбленной Алехандрой Сильва / © Getty Images

Ричард Гир с возлюбленной Алехандрой Сильва / © Getty Images

Алехандра Силва и Ричард Гир_1 / © Associated Press

© Associated Press

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
1209
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie