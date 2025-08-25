ТСН в социальных сетях

Позировали обнявшись: многодетные родители Хилария и Алек Болдуин вышли в свет

Пара провела время вместе на светском мероприятии.

Хилария Болдуин и Алек Болдуин

Хилария Болдуин и Алек Болдуин / © Getty Images

Супруги Хилария и Алек Болдуин посетили вместе гала-вечер посвященный открытию Фонда USTA. Мероприятие прошло в Национальном теннисном центре имени Билли Джина Кинга в Нью-Йорке.

Многодетные родители, а у Хиларии и Алека семь детей, оставили своих наследников дома и провели время только вдвоем. 41-летняя Хилария надела голубое платье миди с рукавами-фонариками, узором и желтой вышивкой, также у ее наряда было глубокое декольте. Образ женщина дополнила золотистыми мюлями. Алек же носил темный пиджак, серые брюки, рубашку без галстука и лоферы.

Хилария Болдуин и Алек Болдуин / © Getty Images

Хилария Болдуин и Алек Болдуин / © Getty Images

Ранее пара также появилась вместе в Ист-Хэмптоне на 21-й ежегодной благотворительной акции «Ночь авторов» в библиотеке.

Хилария Болдуин и Алек Болдуин / © Associated Press

Хилария Болдуин и Алек Болдуин / © Associated Press

Там Хилария представила свою книгу Manual Not Included (Руководство не входит в комплект).

Хилария Болдуин / © Associated Press

Хилария Болдуин / © Associated Press

Напомним, что Хилария и Алек вместе с 2011 года. Они поженились в 2012 году.

Алек Болдуин и Хилария Болдуин / © Getty Images

Алек Болдуин и Хилария Болдуин / © Getty Images

Алек и Хилария Болдуин / © Associated Press

Алек и Хилария Болдуин / © Associated Press

Хилария Болдуин / © Getty Images

Хилария Болдуин / © Getty Images

Алекс и Хилария Болдуин / © Getty Images

Алекс и Хилария Болдуин / © Getty Images

Алек и Хилария Болдуин / © Associated Press

Алек и Хилария Болдуин / © Associated Press

Алек и Хилария Болдуин / © Getty Images

Алек и Хилария Болдуин / © Getty Images

Алек и Хилария Болдуин / © Getty Images

Алек и Хилария Болдуин / © Getty Images

