Позировали обнявшись: Стинг и его жена Труди Стайлер посетили гала-вечер в Нью-Йорке

Они вместе уже 31 год и продолжают показывать публике, что влюблены друг в друга - всегда на мероприятиях вместе.
Британский певец и музыкант Стинг посетил со своей женой Труди Стайлер гала-концерт по случаю 20-летия благотворительной организации Wayuu Taya, который прошел в Нью-Йорке.
Перед камерами супруги позировали обнявшись. На Стинге был черная водолазка, штаны и кроссовки. Также известный певец надел серый пиджак.
Труди же отдала предпочтение длинному вязаному платью молочного цвета, которое надела с кардиганом точно такой же вязки и нижним бельем телесного оттенка.
Наряд она дополнила коричневыми сапогами, вязаной сумкой на длинной ручке и длинными белыми бусами, которые обмотала вокруг шеи. Макияж у нее был лаконичным и без ярких акцентов.
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