Позировали у елки: участница "Холостяка-11" впервые показала своего нового бойфренда

Джессика Чеги поблагодарила 2021 год за свою любовь.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Джессика Чеги – опубликовала в Instagram первое фото со своим новым возлюбленным. Они сфотографировались, обнимаясь у елки. Бойфренд Джессики запечатлен спиной к камере, а она в это время счастливо улыбается.

Джессика Чеги с любимым / Instagram Джессики Чеги

"Спасибо 2021-му за то, что к концу года подарил мне Любовь", — написала Чеги.

Еще девушка выложила снимок, сделанный в холле гостиницы. Джессика предстала в коротком сером платье, которое идеально подчеркнуло ее стройные ноги. Наряд она сочетала с белыми босоножками на шпильках и белой сумкой. В руках она держала бокал с шампанским.

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

"Свою первую публикацию нового года хочу начать с пожеланий. Итак, сказочного вам настроения, искренних улыбок, верных друзей вокруг, воодушевления к новым начинаниям, новых свершений. Пусть сбываются ваши мечты, а родные и близкие дарят радость и тепло. Желаю вам самое главное — мира, добра, здоровья и счастья. С новым годом!" – пожелала Джессика.

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