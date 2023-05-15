Позировали в купальниках: британская телезвезда с подругой похвастались сексуальными ягодицами

Хлоя Ферри любит делиться с фолловерами пикантными снимками.
Британская телезвезда Хлоя Ферри показала в Instagram, как она провела отдых с подругой.
Красавицы релаксировали в джакузи на террасе с видом на океан. Одеты они были в сплошные купальники, у которых похвастались своими сексуальными и упругими ягодицами. А Хлоя еще продемонстрировала татуировку на бедре.
Напомним, ранее Ферри показала свой яркий пляжный лук. Она примеряла откровенный купальник оранжевого цвета с американским проймом.
Читайте также: