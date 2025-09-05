ТСН в социальных сетях

Позировали в обнимку: Джейсон Стэтхэм показал фото с возлюбленной

Пара приняла участие в съемке рекламы для итальянского бренда.

Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли

Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли / © Associated Press

38-летняя британская супермодель и экс-"ангел» Victoria’s Secret — Рози Хантингтон-Уайтли — и ее бойфренд — 58-летний актер Джейсон Стэтхэм — снова снялись в рекламе бренда Falconeri, который специализируется на одежде из кашемира.

На новом фото возлюбленные запечатлены в обнимку. Они одеты в луки серого цвета. У Рози пикантно приспущены брюки, оголяя ее бедро. Фото Стэтхэм никак не подписал.

Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли

Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли

Отметим, Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella, между ними сразу возникла симпатия. Их отношения стремительно развивались несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте. В январе 2016-го пара объявила о своей помолвке — актер подарил модели кольцо с бриллиантом в 5 карат. Свадьбу пришлось отложить, так как Рози забеременела. До сих пор пара так и не узаконила официально свои отношения. Они воспитывают двух детей — 8-летнего сына Джека Оскара и трехлетнюю дочь Изабеллу Джеймс.

Ранее, напомним, Рози Хантингтон-Уайтли с детьми и Джейсоном Стэтхэмом отправилась на отдых, а фото показали в Instagram.

