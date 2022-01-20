Позировали в обнимку: главный герой "Холостяка-11" Заливако показал фото с возлюбленной из Мексики

Михаил Заливако с любимой отдыхает в Тулуме.
Главный герой реалити-шоу "Холостяк-11" - Михаил Заливако – опубликовал в Instagram первый снимок с отдыха в Мексике, который он проводит со своей возлюбленной Анной Богдан.
На фото пара запечатлена в обнимку на фоне моря. Миша одет в белую футболку и темные шорты, а Анна – в кроп-топ с ярким принтом и черную юбку миди.
"Настало самое время выставить пару фоток из Мексики. P.S. инет не пополнял просто", - подписал снимок Заливако.
С нетерпением ждем от них новых снимков из отпуска.
Ранее Богдан делилась списком интересных фильмов.
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