Шоу-бизнес
143
1 мин

Позировали в платьях у моря: Лорен Санчес поздравила Ким Кардашьян с днем рождения совместным фото

Главная звезда клана Кардашян отпраздновала свой юбилей.

Алина Онопа
Ким Кардашьян и Лорен Санчес

Жена Джеффа Безоса — Лорен Санчес — поздравила свою подругу Ким Кардашьян с 45-летием совместной архивной фотографией в Instagram.

На снимке звездные красавицы позируют на причале у моря. Лорен одета в белое ажурное платье с халтером-цепочкой, а Ким — в темно-бежевое облегающее платье. Женщины были с распущенными волосами и макияжем в нюдово-бежевых оттенках.

Ким Кардашьян и Лорен Санчес

«С днем рождения женщину, которая поднимает настроение всем вокруг. За еще один год веселых приключений. Люблю тебя», — подписала Санчес фото.

Напомним, Лорен Санчес на Неделе моды в Париже появилась в роскошном образе от Balenciaga.

