Позировали за руку: победительница "Холостяка-12" показала снимки с Алексом Топольским

Катя Лозовицкая выложила в Instagram фотографии с любимым.
Победительница 12-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" – Екатерина Лозовицкая – опубликовала совместные снимки с Алексом Топольским, сделанные во время их свидания на проекте.
Позировали они, держась за руки. Одеты Катя и Алекс в специальные костюмы и шлемы для экстремальных развлечений.
В посте Лозовицкая поделилась вопросами, которые были у нее в голове накануне финала шоу.
"Конец или начало? Что он ко мне чувствует? А что к ней? Достаточно ли он меня понял?
А вообще, когда настоящие чувства, то не важно ничто, правда? Но настоящие ли они у него?
Готов ли он в дальнейшем завоевывать меня? Или, может быть, ему будет сложно и нужно что-то более "на поверхности"? Цитирую вам ураган мыслей в моей голове за день до финала", — написала Катя.
Напомним, участница 12-го сезона "Холостяка" Марина Голд показала, как выглядела до того, как похудела.
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