Позировали за руку: победительница "Холостяка-12" показала снимки с Алексом Топольским

Победительница 12-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" – Екатерина Лозовицкая – опубликовала совместные снимки с Алексом Топольским, сделанные во время их свидания на проекте.

Екатерина Лозовицкая и Алекс Топольский/Instagram

Позировали они, держась за руки. Одеты Катя и Алекс в специальные костюмы и шлемы для экстремальных развлечений.

Екатерина Лозовицкая и Алекс Топольский/Instagram

В посте Лозовицкая поделилась вопросами, которые были у нее в голове накануне финала шоу.

"Конец или начало? Что он ко мне чувствует? А что к ней? Достаточно ли он меня понял?

А вообще, когда настоящие чувства, то не важно ничто, правда? Но настоящие ли они у него?

Готов ли он в дальнейшем завоевывать меня? Или, может быть, ему будет сложно и нужно что-то более "на поверхности"? Цитирую вам ураган мыслей в моей голове за день до финала", — написала Катя.

Напомним, участница 12-го сезона "Холостяка" Марина Голд показала, как выглядела до того, как похудела.

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