Позировала на кровати: 155-килограммовая Тесс Холлидей в прозрачном белье продемонстрировала пышные формы

37-летняя модель plus-size поделилась с фолловерами пикантными снимками.
Тесс Холлидей опубликовала в Instagram горячие снимки из импровизированной фотосессии, которую она устроила в комнате на кровати.
Смелая Тесс соблазнительно позировала в черном прозрачном белье, демонстрируя свои пышные формы и татуировки на теле.
Волосы она уложила в локоны, сделала макияж с черными стрелками, украсила уши серебряными серьгами, пальцы – кольцами и завершила лук молочно-красным маникюром.
Напомним, Тесс Холлидей продемонстрировала интересный образ в боди с коровьим принтом и кружевом, которое имело сексуальное декольте.
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