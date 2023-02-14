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Позировала на кровати: 155-килограммовая Тесс Холлидей в прозрачном белье продемонстрировала пышные формы

Позировала на кровати: 155-килограммовая Тесс Холлидей в прозрачном белье продемонстрировала пышные формы

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1852
Время на прочтение
1 мин
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Позировала на кровати: 155-килограммовая Тесс Холлидей в прозрачном белье продемонстрировала пышные формы

Тесс Холлидей/Instagram Тесс Холлидей

37-летняя модель plus-size поделилась с фолловерами пикантными снимками.

Тесс Холлидей опубликовала в Instagram горячие снимки из импровизированной фотосессии, которую она устроила в комнате на кровати.

Тесс Холлидей/Instagram Тесс Холлидей / ©
Тесс Холлидей/Instagram Тесс Холлидей

Смелая Тесс соблазнительно позировала в черном прозрачном белье, демонстрируя свои пышные формы и татуировки на теле.

Тесс Холлидей/Instagram Тесс Холлидей / ©
Тесс Холлидей/Instagram Тесс Холлидей

Волосы она уложила в локоны, сделала макияж с черными стрелками, украсила уши серебряными серьгами, пальцы – кольцами и завершила лук молочно-красным маникюром.

Тесс Холлидей/Instagram Тесс Холлидей / ©
Тесс Холлидей/Instagram Тесс Холлидей

Напомним, Тесс Холлидей продемонстрировала интересный образ в боди с коровьим принтом и кружевом, которое имело сексуальное декольте.

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Дата публикации
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