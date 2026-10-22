"Позвони в школу!": Виктория Бекхэм рассказала, из-за чего расстроилась ее дочь Харпер

Виктория Бекхэм с дочерью Харпер / © Getty Images

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52-летняя дизайнер и бывшая участница культовой группы Spice Girls Виктория Бекхэм рассказала о неожиданном споре с младшей дочерью Харпер. Оказалось, что 15-летней девушке запрещено пользоваться декоративной косметикой в школе, и это правило ее совсем не радует, пишет InStyle.

В интервью для проекта Commuter Beauty дизайнер призналась, что Харпер уже умеет делать естественный макияж и хорошо справляется с косметикой. Однако недавно дочь сообщила маме, что в учебном заведении ей запретили краситься.

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Харпер Бекхэм / © Getty Images

«Почему они не хотят, чтобы я выглядела наилучшим образом?» — возмутилась Харпер. Затем девушка попросила Викторию позвонить в школу и попытаться изменить правила. Но дизайнер ответила, что не может вмешиваться в решение учебного заведения.

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При этом интерес Харпер к бьюти-индустрии не ограничивается макияжем. Девушка готовится к запуску собственного бренда косметики Harlo by Harper. По словам Виктории, дочь даже подготовила для родителей презентацию PowerPoint, в которой объяснила свою бизнес-идею.

Дизайнер поддерживает увлечение дочери, но считает, что торопиться с запуском не стоит: сейчас Харпер продолжает учиться и готовится к экзаменам. Виктория также рассказала, что девушка интересуется уходом за кожей с детства и часто наблюдала за работой мамы на встречах, посвященных разработке косметических продуктов.

Виктория Бекхэм с дочерью Харпер / © Getty Images

Отметим, Виктории и Дэвида Бекхэмов четверо детей: сыновья Бруклин, Ромео и Круз, а также младшая дочь Харпер, которая в июле отметила 15-летие.

Ранее, напомним, Виктория Бекхэм раскрыла, какой продукт терпеть не может Дэвид.

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