- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 39
- Время на прочтение
- 1 мин
Практически не снимает его: невеста Криштиану Роналду сверкнула кольцом с огромным бриллиантом
Девушка похвасталась в Сети своим новым образом и обручальным кольцом.
31-летняя модель, инфлуэнсер и невеста Криштиану Роналду — Джорджина Родригес — в Instagram часто показывает свои повседневные луки. Так, на новых фото в Сети девушка позировала в джинсах-скинни, полосатой рубашке, завязанной на талии и в туфлях лодочках на шпильках.
Свой образ она дополнила черными солнцезащитными очками, черной лаковой сумкой Hermes Birkin, наручными часами, усыпанными камнями, а также кольцом с огромным бриллиантом, которое ей преподнес Роналду.
Напомним, 11 августа известный португальский футболист сделал свой девушке предложение спустя 9 лет их отношений и преподнес кольцо, стоимость которого эксперты оценили вплоть до 5 млн долларов. Джорджина носит его очень часто, практически не снимая, и любит акцентировать на нем внимание.
Так, однажды на благотворительном вечере в Нью-Йорке Caring for Women, организованном фондом Kering Foundation в Нью-Йорке, Родригес специально позировала так, чтобы было хорошо видно кольцо.
Отметим, недавно стало известно, где и когда состоится свадьба пары.