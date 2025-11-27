Практически не снимает его: невеста Криштиану Роналду сверкнула кольцом с огромным бриллиантом

Джорджина Родригес / © Associated Press

31-летняя модель, инфлуэнсер и невеста Криштиану Роналду — Джорджина Родригес — в Instagram часто показывает свои повседневные луки. Так, на новых фото в Сети девушка позировала в джинсах-скинни, полосатой рубашке, завязанной на талии и в туфлях лодочках на шпильках.

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Свой образ она дополнила черными солнцезащитными очками, черной лаковой сумкой Hermes Birkin, наручными часами, усыпанными камнями, а также кольцом с огромным бриллиантом, которое ей преподнес Роналду.

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Напомним, 11 августа известный португальский футболист сделал свой девушке предложение спустя 9 лет их отношений и преподнес кольцо, стоимость которого эксперты оценили вплоть до 5 млн долларов. Джорджина носит его очень часто, практически не снимая, и любит акцентировать на нем внимание.

Так, однажды на благотворительном вечере в Нью-Йорке Caring for Women, организованном фондом Kering Foundation в Нью-Йорке, Родригес специально позировала так, чтобы было хорошо видно кольцо.

Джорджина Родригес / © Associated Press

Отметим, недавно стало известно, где и когда состоится свадьба пары.