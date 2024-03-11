Практически топлес: Эмили Ратажковски пришла в пикантном наряде на вечеринку "Оскара"

Модель Эмили Ратажковски посетила вечеринку Vanity Fair, которая по традиции отгремела после "Оскара".
32-летняя Ратажковски приехала на пати, прошедшую в Центре исполнительских искусств Уоллис Анненберг в Беверли-Хиллз в очень оригинальном платье.
Молочно-белое платье с обнаженной спиной и небольшим шлейфом из весенне-летней коллекции 2024 бренда Jacquemus сидело на фигуре Эмили отлично, хотя, порой, казалось, что наряд не самый удобный для нее. Спереди платье практически не прикрывало грудь модели, особенно это было заметно, когда она позировала фотографам боком.
Свой интересный образ Ратажковски дополнила макияжем, простой укладкой и серьгами-висюльками.
Напомним, в этом году Украина стала обладательницей своего первого "Оскара". Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" получил признание в номинации за "Лучший полнометражный документальный фильм".
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