Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Практически топлес: Эмили Ратажковски пришла в пикантном наряде на вечеринку "Оскара"

Практически топлес: Эмили Ратажковски пришла в пикантном наряде на вечеринку "Оскара"

Эмили Ратажковски / Фото: Associated Press

Модель Эмили Ратажковски посетила вечеринку Vanity Fair, которая по традиции отгремела после "Оскара".

32-летняя Ратажковски приехала на пати, прошедшую в Центре исполнительских искусств Уоллис Анненберг в Беверли-Хиллз в очень оригинальном платье.

Эмили Ратажковски / © Associated Press
Эмили Ратажковски / Фото: Associated Press

Молочно-белое платье с обнаженной спиной и небольшим шлейфом из весенне-летней коллекции 2024 бренда Jacquemus сидело на фигуре Эмили отлично, хотя, порой, казалось, что наряд не самый удобный для нее. Спереди платье практически не прикрывало грудь модели, особенно это было заметно, когда она позировала фотографам боком.

Эмили Ратажковски / © Associated Press
Эмили Ратажковски / Фото: Associated Press

Свой интересный образ Ратажковски дополнила макияжем, простой укладкой и серьгами-висюльками.

Эмили Ратажковски / © Associated Press
Эмили Ратажковски / Фото: Associated Press

Напомним, в этом году Украина стала обладательницей своего первого "Оскара". Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" получил признание в номинации за "Лучший полнометражный документальный фильм".

Эмили Ратажковски / © Associated Press
Эмили Ратажковски / Фото: Associated Press

Читайте также:

Кадры смертей, горя, отчаяния... Почему у фильма "20 дней в Мариуполе" такие высокие шансы получить Оскар?

Кадры смертей, горя, отчаяния... Почему у фильма "20 дней в Мариуполе" такие высокие шансы получить Оскар?

Похожие темы:

Следующая публикация