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Практически в одних трусах: модель вышла на дорожку в Каннах в пикантном луке

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
387
Время на прочтение
1 мин
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Практически в одних трусах: модель вышла на дорожку в Каннах в пикантном луке

Модель Лейла Депина / Фото: Associated Press

Знаменитости стараются изо всех сил, чтобы обратить на себя внимание фотографов на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

Модель Лейла Депина решила предстать перед камерами во всей красе и надела платье, состоявшее из многочисленных камней и бусин. А также была в телесных трусах.

Модель Лейла Депина / © Associated Press
Модель Лейла Депина / Фото: Associated Press

Уверенности у девушки не занимать. Она позировала очен эффектно, была в прозрачных босоножках на высоких каблуках, а маникюр сделала в тон трусов. Вид сзади тоже впечатляет, у девушки потрясающая фигура.

Из украшений, если не считать камней, из которых состояло платье, на Лейле был пирсинг в носу. А еще она сделала насыщенный макияж глаз и подчеркнула губы блеском.

Модель Лейла Депина / © Associated Press
Модель Лейла Депина / Фото: Associated Press

Напомним, в Каннах все время стремится выйти почти голой на дорожку и британская аристократка леди Виктория Херви. Ее образы из дня в день все откровеннее.

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