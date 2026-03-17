Правнучка Эрнеста Хемингуэя скопировала легендарный образ Гвинет Пэлтроу с "Оскара" 1999 года

Дри Хемингуэй / © Getty Images

После завершения церемонии «Оскар» в Лос-Анджелесе традиционно состоялась вечеринка Vanity Fair Oscar Party, на которую приглашают не только лауреатов и номинантов, но и других звезд и различных известных личностей. В этом году одной из приглашенных была американская модель Дри Хемингуэй — правнучка Эрнеста Хемингуэя.

38-летняя Дри надела лаконичное платье от бренда Conner Ives из коллекции осень-зима 2026, которое было пошито из розовой шелковой тафты с фиолетовым отливом. Наряд имел тонкие бретельки, глубокое декольте и длинную юбку А-силуэта. Образ она дополнила серьгами с камнями, простой прической и накидкой.

Однако образ модели очень напомнил легендарное оскаровское платье Гвинет Пэлтроу. В 1999 году актриса надела на красную дорожку розовый наряд очень похожего дизайна. Платье для нее создал бренд Ralph Lauren и оно до сих пор является одним из самых лаконичных и культовых платьев церемонии «Оскар».

Гвинет Пэлтроу, 1999 год / © Associated Press

Однако в образе который Гвинет носила 27 лет назад отличалась накидка — тогда актриса использовала легкий прозрачный шарф, который накинула на плечи.

Кстати, тогда Пэлтроу победила в номинации «Лучшая женская роль» за работу в фильме «Влюбленный Шекспир».

