Правнучка Эрнеста Хемингуэя скопировала легендарный образ Гвинет Пэлтроу с "Оскара" 1999 года
Несмотря на то, что платье из новой коллекции, оно очень напоминало культовый дизайн Ralph Lauren.
После завершения церемонии «Оскар» в Лос-Анджелесе традиционно состоялась вечеринка Vanity Fair Oscar Party, на которую приглашают не только лауреатов и номинантов, но и других звезд и различных известных личностей. В этом году одной из приглашенных была американская модель Дри Хемингуэй — правнучка Эрнеста Хемингуэя.
38-летняя Дри надела лаконичное платье от бренда Conner Ives из коллекции осень-зима 2026, которое было пошито из розовой шелковой тафты с фиолетовым отливом. Наряд имел тонкие бретельки, глубокое декольте и длинную юбку А-силуэта. Образ она дополнила серьгами с камнями, простой прической и накидкой.
Однако образ модели очень напомнил легендарное оскаровское платье Гвинет Пэлтроу. В 1999 году актриса надела на красную дорожку розовый наряд очень похожего дизайна. Платье для нее создал бренд Ralph Lauren и оно до сих пор является одним из самых лаконичных и культовых платьев церемонии «Оскар».
Однако в образе который Гвинет носила 27 лет назад отличалась накидка — тогда актриса использовала легкий прозрачный шарф, который накинула на плечи.
Кстати, тогда Пэлтроу победила в номинации «Лучшая женская роль» за работу в фильме «Влюбленный Шекспир».