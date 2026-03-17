ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
149
Время на прочтение
1 мин

Правнучка Эрнеста Хемингуэя скопировала легендарный образ Гвинет Пэлтроу с "Оскара" 1999 года

Несмотря на то, что платье из новой коллекции, оно очень напоминало культовый дизайн Ralph Lauren.

Автор публикации
Юлия Каранковская
Дри Хемингуэй / © Getty Images

После завершения церемонии «Оскар» в Лос-Анджелесе традиционно состоялась вечеринка Vanity Fair Oscar Party, на которую приглашают не только лауреатов и номинантов, но и других звезд и различных известных личностей. В этом году одной из приглашенных была американская модель Дри Хемингуэй — правнучка Эрнеста Хемингуэя.

38-летняя Дри надела лаконичное платье от бренда Conner Ives из коллекции осень-зима 2026, которое было пошито из розовой шелковой тафты с фиолетовым отливом. Наряд имел тонкие бретельки, глубокое декольте и длинную юбку А-силуэта. Образ она дополнила серьгами с камнями, простой прической и накидкой.

Однако образ модели очень напомнил легендарное оскаровское платье Гвинет Пэлтроу. В 1999 году актриса надела на красную дорожку розовый наряд очень похожего дизайна. Платье для нее создал бренд Ralph Lauren и оно до сих пор является одним из самых лаконичных и культовых платьев церемонии «Оскар».

Гвинет Пэлтроу, 1999 год / © Associated Press

Однако в образе который Гвинет носила 27 лет назад отличалась накидка — тогда актриса использовала легкий прозрачный шарф, который накинула на плечи.

Кстати, тогда Пэлтроу победила в номинации «Лучшая женская роль» за работу в фильме «Влюбленный Шекспир».

Образы звезд на Vanity Fair Oscar Party 2026 (17 фото)

Хайди Клум / © Associated Press

Роуз Бирн / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Іша Амбані / © Getty Images

Джессіка Альба / © Associated Press

Эль Феннинг / © Associated Press

Рита Ора / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Кайя Гербер / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Виттория Черетти / © Getty Images

Миа Гот / © Associated Press

Луїза Гаммер / © Getty Images

Грейс Гаммер / © Associated Press

Меймі Гаммер / © Associated Press

Дрі Гемінгвей / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
149
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie