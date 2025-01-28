Праздничный торт и огромный букет от Роналду: Джорджина Родригес отметила 31-летие

Модель и инфлуэнсер Джорджина Родригес 27 января отмечала свое 31-летие. Первым ее поздравил ее возлюбленный (а по слухам, уже и муж) - 39-летний португальский футболист Криштину Роналду. Он опубликовал в своем Instagram их совместное фото, сделанное, судя по всему, во время тренировки в спортзале, и написал: "Мама, партнер, друг, моя жена…С днем рождения, любимая. Твой свет освещает нас, и твоя любовь заряжает нас".

instagram.com/georginagio

Девушка показала огромный букет, который, скорее всего, подарил ей именно возлюбленный – красные розы выложены в форме сердца.

instagram.com/georginagio

На своей праздничной вечеринке Джорджина появилась в голубом обтягивающем платье в рубчик, с французским маникюром, своим традиционным макияжем в теплых оттенках, а также с диадемой на голове.

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

Отметим, Родригес и Роналду воспитывают пятерых детей. Для двух из них – дочерей Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды – Джорджина является биологической матерью. 7-летних близнецов Еву и Матео футболисту родила суррогатная мать, а о матери самого старшего сына спортсмена – 14-летнего Криштиану-младшего – ничего не известно. Всей большой семьей они живут в Саудовской Аравии, где Криштиану играет за футбольный клуб "Аль-Наср".

Ранее, напомним, Джорджина Родригес показала, как с возлюбленным и детьми провела отпуск в Лапландии, где они катались на лыжах и смотрели на северное сияние.

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