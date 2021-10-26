Праздник балета и высокой моды: Екатерина Кухар и Александр Стоянов в мистическом балете "Жизель"

Праздник балета и высокой моды: Екатерина Кухар и Александр Стоянов в мистическом балете "Жизель"

Изюминкой вечера станет презентация костюмов от дизайнера Мальва, созданных для постановки "Жизель".

В Киеве 30 октября на сцене Октябрьского дворца – самый французский балет "Жизель" в исполнении чувственной Екатерины Кухар и невероятного Александра Стоянова. Зрители любят их дуэт за рискованные и легкие поддержки, а также за ту положительную энергию, которую они дарят.

Пресслужба

Пресслужба

Артисты в этот вечер на сцене предстанут в совершенно новых образах. В этом году исполняется 180 лет балетному хиту "Жизель", специально к юбилейной дате дизайнер Мальва создала более 30 костюмов для этого балета: изысканные ткани, ручная высокохудожественная вышивка, неожиданные решения.

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

Волшебство балета никогда не оставляло равнодушным великих творцов: Ко Ко Шанель, Кристиан Диор и многие другие художники высокой моды, создавали сказку на балетной сцене.

И вот сейчас MALVA переосмыслила сценические костюмы для постановки.

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

О спектакле:

"Жизель" – французский балетный хит уже более 150 лет, лучшая драматическая сказка о любви. В легенде рассказывается история о Виллисах – погибших молодых незамужних девушках, которых предали их возлюбленные. Не выдержав измены, девушки умирали и превращались в мстительных и жестоких духов – Виллис, которые в ночное время суток сводили счеты с молодыми мужчинами кружа их в своем танце до смерти.

Пресслужба

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