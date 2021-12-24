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Праздники уже скоро: Alyosha поделилась забавным фото с подписчиками

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Праздники уже скоро: Alyosha поделилась забавным фото с подписчиками

Alyosha / instagram.com/alyoshasinger

Певица Alyosha опубликовала в Instagram Stories забавное фото и задала вопрос своим подписчикам.

Артистка поинтересовалась, а украсили ли ее поклонники уже свой дом к предстоящим праздникам и нарядили ли елку?

На снимке Alyosha запечатлена в сером теплом свитере, с белым маникюром и легким макияжем на лице, ее волосы собраны в хвост, а на голове певицы красные оленьи рога.

Alyosha / © instagram.com/alyoshasinger
Alyosha / instagram.com/alyoshasinger

Судя по всему, артистка как раз занята тем, что украшает свой дом к Рождеству и Новому году. И, возможно, немного позже даже покажет поклонникам, как выглядит ее праздничная елка.

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