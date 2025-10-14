ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
175
Время на прочтение
1 мин

Праздновала с 4-месячным сыном и мужем: дочь Трампа показала милые снимки со своего дня рождения

Тиффани Трамп исполнилось 32 года.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Тиффани Трамп с мужем

Тиффани Трамп с мужем

Вчера, 13 октября, у младшей дочери президента США Дональда Трампа — Тиффани Трамп — был день рождения. В Instagram Stories она показала снимки с празднования.

На фото Тиф позировала вместе со своим мужем — миллиардером из Нигерии Майклом Булосом. Она в черном наряде с пикантным декольте собиралась задувать свечи на торте.

Тиффани Трамп и Майкл Булос

Тиффани Трамп и Майкл Булос

Праздничный торт был сделан в нежных оттенках и украшен цветами, макарунами и цифрами.

Затем Тиффани показала своего 4-месячного сына — Александра Трампа Булоса, которого держала на руках.

Тиффани Трамп

Тиффани Трамп

«Первый день рождения с моим маленьким мужчиной», — подписала она фото.

Дочь Трампа порадовала подписчиков еще одной милой фотографией малыша.

Сын Тиффани Трамп

Сын Тиффани Трамп

Напомним, Тиффани Трамп с мужем папарацци подлоили возле Белого дома в Вашингтоне.

Дата публикации
Количество просмотров
175
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie