Праздновала с 4-месячным сыном и мужем: дочь Трампа показала милые снимки со своего дня рождения
Тиффани Трамп исполнилось 32 года.
Вчера, 13 октября, у младшей дочери президента США Дональда Трампа — Тиффани Трамп — был день рождения. В Instagram Stories она показала снимки с празднования.
На фото Тиф позировала вместе со своим мужем — миллиардером из Нигерии Майклом Булосом. Она в черном наряде с пикантным декольте собиралась задувать свечи на торте.
Праздничный торт был сделан в нежных оттенках и украшен цветами, макарунами и цифрами.
Затем Тиффани показала своего 4-месячного сына — Александра Трампа Булоса, которого держала на руках.
«Первый день рождения с моим маленьким мужчиной», — подписала она фото.
Дочь Трампа порадовала подписчиков еще одной милой фотографией малыша.
Напомним, Тиффани Трамп с мужем папарацци подлоили возле Белого дома в Вашингтоне.