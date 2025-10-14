Праздновала с 4-месячным сыном и мужем: дочь Трампа показала милые снимки со своего дня рождения

Тиффани Трамп с мужем

Вчера, 13 октября, у младшей дочери президента США Дональда Трампа — Тиффани Трамп — был день рождения. В Instagram Stories она показала снимки с празднования.

На фото Тиф позировала вместе со своим мужем — миллиардером из Нигерии Майклом Булосом. Она в черном наряде с пикантным декольте собиралась задувать свечи на торте.

Праздничный торт был сделан в нежных оттенках и украшен цветами, макарунами и цифрами.

Затем Тиффани показала своего 4-месячного сына — Александра Трампа Булоса, которого держала на руках.

«Первый день рождения с моим маленьким мужчиной», — подписала она фото.

Дочь Трампа порадовала подписчиков еще одной милой фотографией малыша.

Напомним, Тиффани Трамп с мужем папарацци подлоили возле Белого дома в Вашингтоне.