Празднует 57-летие на пляже: Сальма Хайек в бикини похвасталась сексуальной фигурой и соблазнительным бюстом

Актриса в свой день рождения продемонстрировала на отдыхе подтянутое тело с рыхлых ракурсов.

Сегодня, 2 августа, Сальма Хайек отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 57 лет. По этому случаю она опубликовала в Instagram пикантную порцию снимков с отдыха. Актриса устроила себе на пляже импровизированную фотосессию.

Сальма Хайек / Фото: Instagram Сальмы Хайек

Перед объективом фотокамеры Хайек предстала в красном бикини с белой каймой.

Сальма Хайек / Фото: Instagram Сальмы Хайек

Актриса с разных ракурсов продемонстрировала стройную фигуру и пышный сексуальный бюст. Сверкнула она также соблазнительными ягодицами. Сальма выглядит просто невероятно.

Сальма Хайек / Фото: Instagram Сальмы Хайек

Пляжный лук Хайек дополнила светлой шляпой и солнцезащитными очками.

Позыровала звезда в море и, сидя на песке рядом с чайками, которых кормила.

Сальма Хайек / Фото: Instagram Сальмы Хайек

"Я так счастлива, что жива и очень благодарна за все благословения!!!! Моя любимая семья, мои драгоценные друзья, мое здоровье, моя работа, которая поддерживает меня, моя команда, которая придает силы, мои отношения с животными и природой, а также любовь всех моих поклонников. С 57-летием меня!!!" — написала Сальма в посте.

Сальма Хайек / Фото: Instagram Сальмы Хайек

Напомним, ранее Сальма Хайек показала фото в черном сплошном купальнике с откровенным декольте.

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