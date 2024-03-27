Празднует день рождения: Деми Роуз показалась в платье-сетке и без белья

Британская модель в "голом" наряде празднует свое 29-летие.

Деми Роуз сегодня, 27 марта, отмечает свой день рождения. Британской "Ким Кардашьян" исполнилось 29 лет.

По этому случаю красавица опубликовала в Instagrram Stories фото в соблазнительном образе русалки, которым заинтриговала поклонников. На нем Деми предстала в бежевом платье-сетке с морскими мотивами и без белья. Ее пышная и сексуальная грудь была прикрыта голубыми кружевными накладками.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Роуз заплела косу, сделала макияж с акцентом на глазах, подчеркнув их желтыми тенями, украсила уши жемчужными серьгами, шею – подвеской в виде рыбы, а косу – синим аксессуаром.

"Тайный сюрприз русалки на день рождения", – подписала она фотографию.

В таком образе Деми, наверное, едет на праздничную вечеринку, организованную в морской тематике. С нетерпением ждем снимков модели с празднования.

Напомним, Деми Роуз в желто-зеленом бикини похвасталась пышными формами.

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