Празднует день рождения: Павел Зибров показал трогательный подарок от жены и дочери

Павел Зибров

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Сегодня, 21 июня, народный артист Украины Павел Зибров отмечает свой 69-й день рождения. По этому случаю певец поделился с подписчиками в Instagram трогательным видео, на котором показал самый ценный подарок от жены Марины и дочери Дианы.

Самые близкие люди подарили артисту милого щенка немецкой овчарки. Малышка уже получила имя — Джесси.

На видео именинник не скрывал эмоций: он нежно держал пушистого питомца на руках, улыбался и знакомил подписчиков с новым членом семьи.

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«Лучший подарок от моих девочек! В семье Зибровых — пополнение! Я невероятно тронут и счастлив! Маленькое счастье с большим сердцем, которое уже покорило всю нашу семью! Знакомьтесь — Джесси Зиброва!», — написал под видео Зибров.

Праздничное настроение дополнили роскошные композиции из воздушных шариков в золотистой гамме, которыми родные украсили дом.

Павел Зибров с Джесси

Поклонники сразу же засыпали народного артиста поздравлениями с днем рождения, а также не скрывали восторга от очаровательного щенка, который стал главной звездой праздничного поста.

Редакция ТСН.ua искренне поздравляет Павла Николаевича с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного уюта, творческого вдохновения, новых ярких концертов, мира, счастливых моментов рядом с близкими и многих радостных лет в кругу людей, которые любят и ценят вас. Пусть Джесси станет верным другом и принесет в ваш дом еще больше тепла, счастья и незабываемых эмоций!

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