Выбрала стильный костюм вместо платья: Джорджина Родригес на открытии Венецианского кинофестиваля

Ее образ эффектно выделялся на фоне других гостей.

1 сентября стал не только первым днем осени, но и стартом 78-го Венецианского кинофестиваля. Одной из тех, кто прилетел в эти дни в Италию, чтобы появится на красной дорожке, стала возлюбленная футболиста Криштиану Роналду 27-летння Джорджина Родригес.

Традиционно перед камерами звезды появляются в дизайнерских платьях, но Джорджина отдала предпочтение брючному костюму темно-синего цвета от итальянского бренда Ermanno Scervino, который дополнила бриллиантовыми украшениями, красным маникюром и босоножками на высоком каблуке.

Джорджина Родригес / Associated Press

В Венеции Джорджина посетила премьеру испанского драматического фильма "Параллельные матери", в котором главную роль сыграла Пенелопа Крус. В картине будет рассказана история о двух женщинах: Джанис и Терезе, ставших матерями в один день. Их жизни будут протекать параллельно, пока они воспитывают детей и меняются под воздействием времени и обстоятельств.

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Звезды на 78-м Венецианском кинофестивале (11 фото)

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