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Предсказал: пожелание Павла Зиброва для россиян исполнилось

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
933
Время на прочтение
1 мин
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Предсказал: пожелание Павла Зиброва для россиян исполнилось

Фото Владимира Коваленко

Народный артист приобщился к интересному флешмобу в Сети.

Создатели фильма "Лишайся онлайн" запустили в Сети юмористическую Insta и TikTok-маску с новогодними пожеланиями всего худшего для россиян.

К флешмобу присоединились народный артист Павел Зибров, певицы Анна Добрыднева и Oxana Trach, певцы Julik и Foley, телеведущие Саня Дымов и Анна Тульева, блогеры Нателла Кирс, Ваня Рассел, Богдан Беспалов и другие.

Анна Добрыднева / ©
Анна Добрыднева
Саня Дымов / ©
Саня Дымов
Julik / ©
Julik
Нателла Кирс / ©
Нателла Кирс
Oxana Trach / ©
Oxana Trach
Анна Тульева / ©
Анна Тульева

Интересно, что Павел Зибров предсказал поражение десантного корабля врагов этой ночью. За несколько часов до этого у артиста выпало пожелание: "Новогодних фейерверков от ВСУ".

Павел Зибров / ©
Павел Зибров

Напоминаем, "Оставайся онлайн" – это первая в истории украинского кинематографа остросюжетная драма-скринлайф. Лента выходит в национальный прокат 28 марта 2024 года. В центре сюжета Катя – волонтер, которой случайно достается ноутбук незнакомца. Она прячется дома от ракетных обстрелов и пытается найти владельца исчезнувшего после российских ударов ноутбука. Рискуя своей жизнью и жизнью близких, Катя стремится спасти незнакомых людей.

Напомним, Павел Зибров перевел на украинский свой хит "Александра".

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Дата публикации
Просмотры
933
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